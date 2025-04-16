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Происшествия

В Красногородском районе найдено тело пропавшего рыбака

На дне озера Малолеска в Красногородском районе найдено тело пропавшего рыбака, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

60-летний мужчина пропал во время рыбалки. Поисковые работы проводились с участием МЧС и водолазной группы областной службы спасения.

На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета, выясняются обстоятельства произошедшего.

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