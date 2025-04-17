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Происшествия

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в озере в Красногородском округе

Проверку по факту гибели мужчины в водоёме проводят следователи в Красногородском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Проверка в Красногородском округе. Фото: пресс-служба СУ СК РФ

Сегодня, 17 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение, что в озере Малолеска обнаружили тело 59-летнего мужчины. Как выяснилось, погибшим оказался местный житель. 6 марта он ушёл на рыбалку и с того момента больше не выходил на связь с родственниками.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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