Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в озере в Красногородском округе

18:49, 17 апреля 2025, ПАИ

Проверку по факту гибели мужчины в водоёме проводят следователи в Красногородском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Сегодня, 17 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение, что в озере Малолеска обнаружили тело 59-летнего мужчины. Как выяснилось, погибшим оказался местный житель. 6 марта он ушёл на рыбалку и с того момента больше не выходил на связь с родственниками.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.