«Региональная стажировка» для студентов московских вузов прошла в Псковском областном Собрании

21:52, 17 апреля 2025, ПАИ

Встреча представителей Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и студенческих парламентских клубов университетов Москвы прошла в Пскове в четверг, 17 апреля. Знакомство молодёжи с общественно-политической жизнью Псковской области состоялось в рамках проекта «Региональная стажировка», сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Активистов приветствовал вице-спикер Собрания Виктор Остренко. Он рассказал об истории создания Молодёжного парламента и о том, чем сегодня живут молодые парламентарии. Псковичи также презентовали гостям свои самые популярные проекты: турниры по гигантболу и Лигу дебатов «Истина», финал которой состоялся накануне.

Тема дебатов вызвала живое общение. В отличие от псковских игр, в Москве в лиге дебатов участвуют не только школьники, но и студенты. Ребята поделились друг с другом наработками и договорились обмениваться лучшими практиками.

Представители московского объединения студентов также рассказали о том, как они следят за общественно-политической жизнью страны, развивают студенческое самоуправление, совершенствуют навыки публичных выступлений и занимаются нормотворческой работой.

В частности, члены студенческих парламентских клубов разрабатывают предложения о внесении изменений в законодательные акты субъектов РФ и представляют их в ходе стажировок в регионах. Некоторые из таких предложений студенты озвучили и в Пскове, чем вызвали оживлённую дискуссию.

Как отметил по итогам обсуждения Виктор Остренко, Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов вправе вносить подобные предложения в законодательный орган власти, однако, прежде чем стать инициативой, вопрос требует более тщательной предварительной проработки.

В завершение участники встречи обменялись контактами, чтобы выработать формат дальнейшего взаимодействия.