Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку НХЛ среди новичков

10:13, 18 апреля 2025, ПАИ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 26 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и выиграл снайперскую гонку сезона среди новичков, передаёт корреспондент ПАИ.

В матче против «Баффало» россиянин записал на свой счёт дубль, став лидером среди новичков лиги по количеству заброшенных шайб.

Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» отстал на одну шайбу, а Каттер Готье из «Анахайма» забил 20 голов.

В своём первом сезоне в НХЛ Мичков провёл 80 матчей, набрав 63 очка.

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