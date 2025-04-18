Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку НХЛ среди новичков
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 26 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и выиграл снайперскую гонку сезона среди новичков, передаёт корреспондент ПАИ.
В матче против «Баффало» россиянин записал на свой счёт дубль, став лидером среди новичков лиги по количеству заброшенных шайб.
Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» отстал на одну шайбу, а Каттер Готье из «Анахайма» забил 20 голов.
В своём первом сезоне в НХЛ Мичков провёл 80 матчей, набрав 63 очка.
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