Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Матвей Мичков выиграл снайперскую гонку НХЛ среди новичков

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 26 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и выиграл снайперскую гонку сезона среди новичков, передаёт корреспондент ПАИ.

В матче против «Баффало» россиянин записал на свой счёт дубль, став лидером среди новичков лиги по количеству заброшенных шайб.

Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» отстал на одну шайбу, а Каттер Готье из «Анахайма» забил 20 голов.

В своём первом сезоне в НХЛ Мичков провёл 80 матчей, набрав 63 очка.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2025

Псковичи завоевали медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике в Смоленске
17 апреля 2025

Андрея Шишина назначили главным тренером сборной России по плаванию
17 апреля 2025

Шесть команд примут участие в новом сезоне чемпионата СЗФО по футболу
17 апреля 2025

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках
17 апреля 2025

Волонтёров приглашают на раллийную гонку «Голубые озёра» в Псковской области
17 апреля 2025

Псковичка примет участие в Кубке России по гребле на байдарках
17 апреля 2025

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 6х6 пройдёт в два этапа
17 апреля 2025

Пскович Павел Сорин участвует во всероссийских соревнованиях по гребле «Донская регата»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...