Мифы о донорстве крови и костного мозга развеяли специалисты в программе «Анамнез». Главное

16:14, 18 апреля 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» стали врач-трансфузиолог, заведующий отделением заготовки крови и ее компонентов Илья Галенко и председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова. Поговорили о донорстве крови и костного мозга в регионе.

Главное:

- Недостатка в донорах крови в Псковской области нет. В базе 45 000 доноров, что превышает норму в 3 раза.

- Через станцию переливания крови в день проходит в среднем 35 доноров.

- За год кровь сдают 4500–5000 доноров. На одного человека приходится 2–3 донации.

- В донорстве крови ограничений по возрасту нет. Самому возрастному донору в Псковской области – 75 лет.

- Донорство крови особенно полезно мужчинам – это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, гипертензии.

- Самая распространённая в Псковской области группа крови – вторая положительная, самая редкая – третья отрицательная.

- Ощущается нехватка доноров костного мозга.

- В донорстве костного мозга возрастное ограничение до 45 лет.

- Донорству костного мозга мешают мифы и страхи. Многие считают, что в этом случае «сверлят позвоночник». Это, разумеется, не так.

- Для того чтобы попасть в регистр доноров костного мозга, достаточно сдать 3 мл крови на станции переливания.

- Будучи в регистре доноров костного мозга, можно так и не стать донором, потому что процент совместимости очень низкий.