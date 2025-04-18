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Общество

Трансфузиолог из Пскова: Мужчины-доноры реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний

Мужчины-доноры, которые регулярно сдают кровь, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«У них реже возникают инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь. Происходит омоложение организма, обновляются эритроциты, то есть человек обновляется, некоторые чувствуют себя заметно лучше», – отметил Илья Галенко.

Медик уточнил, что донором не сможет стать человек, который хотя бы раз переболел сифилисом или любым гепатитом, те, кто имеет ВИЧ.

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