Трансфузиолог из Пскова: Мужчины-доноры реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний

15:12, 18 апреля 2025, ПАИ

Мужчины-доноры, которые регулярно сдают кровь, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У них реже возникают инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь. Происходит омоложение организма, обновляются эритроциты, то есть человек обновляется, некоторые чувствуют себя заметно лучше», – отметил Илья Галенко.

Медик уточнил, что донором не сможет стать человек, который хотя бы раз переболел сифилисом или любым гепатитом, те, кто имеет ВИЧ.