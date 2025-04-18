Пропавшую почти семь лет назад 84-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

13:18, 18 апреля 2025, ПАИ

84-летнюю Луизу Петрову, которая пропала в Псковском районе почти семь лет назад, разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

17 июня 2018 года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района. До настоящего времени её местонахождение остаётся неизвестным.

На вид женщине 75–80 лет. Ростом она 162 сантиметра, среднего телосложения. У неё овальное бледное лицо, зелёные глаза, прямые седые волосы с короткой стрижкой.

Женщина говорила медленно и, возможно, страдала потерей памяти.

Была одета в бежево-красную кофту на молнии, чёрную кофту на пуговицах, серые брюки, чёрные туфли, бежевую шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионерки, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району (деревня Уграда, дом 19), телефоны: (8 8112) 67-68-51 или 102, 112.