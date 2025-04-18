Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,1 % – Банк России

14:41, 18 апреля 2025, ПАИ

В апреле этого года инфляционные ожидания россиян по сравнению с мартом выросли на 0,2 процентных пункта, до 13,1 %, следует из опроса «инФОМ», инициированного Банком России.

Ожидаемая гражданами инфляция впервые показала повышение с начала года. Так, в январе показатель составил 14 %, в феврале – 13,7 % и в марте – 12,9 %. Оценка наблюдаемой населением годовой инфляции напротив снизилась до 15,9 %, на 0,5 процентных пункта.

Судя по данным опроса, ожидания по темпам инфляции на горизонте года у анкетируемых значительно выросли, а именно до 12,4 % в апреле после 11 % в марте. У респондентов без сбережений ожидания наоборот снизились: с 15,1 % до 13,9 %. Оценка уже ожидаемой инфляции у первых снизилась до 17,4 % в апреле после 18,8 % в марте, а у вторых выросла до 14,2 % в апреле после 13,6 % в марте.

Согласно расчётам Банка России, в первые две недели апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого годовая инфляция осталась на уровне конца марта – 10,34 %. А по оценке Минэкономразвития, годовая инфляция на 14 апреля составила 10,38 %.

Ожидания населения по будущей инфляции – один из важных факторов, который напрямую влияет на решение Банка России по ключевой ставке.