Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%
С 8 по 14 апреля этого года рост цен в России составил 0,11 %, после 0,16 % с 1 по 7 апреля, рассказали ПАИ в пресс-службе Росстата.
Так, к 14 апреля цены выросли на 0,27 %, а с начала года – на 2,99 %. Согласно расчётам Банка России, в первые две недели апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого годовая инфляция осталась на уровне конца марта – 10,34 %. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция на 14 апреля составила 10,38 %.
Цены на плодоовощную продукцию с 8 по 14 апреля выросли на 1,1 %. В частности, капуста подорожала на 4,6 %, картофель – на 3,5 %, свёкла – на 3,4 %, морковь – на 2,6 %, лук – на 2 %, яблоки – на 0,9 %, огурцы – на 0,5 %.
Также подешевели куриные яйца на 1,6 %, мясо кур – на 0,8 % и пшеничная мука – на 0,3 %.
Среди непродовольственных товаров заметно снизились цены на телевизоры – на 1,2 %, смартфоны – на 1,1 %, электропылесосы – на 0,8 %.
Добавим, что к 2026 году Банк России планирует вернуть инфляцию к 4 %. Так, по словам заместителя председателя регулятора Алексея Заботкина, инфляция в России в первом квартале текущего года складывается лучше прогнозов, опубликованных Банком России по итогам февральского опорного заседания по ключевой ставке.
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