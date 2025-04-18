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Общество

Псковская медведица Дина попала в госпиталь

Псковская медведица Дина попала в госпиталь из-за обширной гематомы на правом ухе. Животному потребовалось хирургическое вмешательство, рассказали сотрудники биостанции в Тверской области в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Медведица на хирургическом столе в госпитале. Фото: группа «Центр спасения медвежат-сирот» в соцсети «ВКонтакте»

В начале этой недели медвежат перевели на новое место жительства – им предстоит начать осваиваться в берлогах в лесу. Когда сотрудники приехали проверить медвежат, обнаружили, что у Дины что-то не так с правом ухом.

«Осмотр показал обширную гематому. Час на сборы, и Дина уже в пути к нашим ветеринарным докторам из госпиталя дикой природы. Пока мы с ней ехали, а дорога порядка шести часов, ветеринары Сергей Олегович и Надежда Петровна подготовили всё необходимое для проведения осмотра и хирургического вмешательства – очевидно было, что без него не обойтись», – отметили сотрудники.

Медведицу удалось доставить в госпиталь ближе к полуночи и ей тут же начали проводить осмотр. Он подтвердил, что гематома была получена в результате травмы, которая могла быть вызвана даже незначительным ушибом, но в «неудачное» место – повредился сосуд и начал кровоточить, в результате чего в полости уха набралось много жидкости. За час удалось подлечить ухо и сейчас медвежонок находится под наблюдением ветеринарных специалистов.

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