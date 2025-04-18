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Экономика

Средняя цена на новые автомобили в России снизилась на 8%

Средняя цена на новые автомобили в России в марте этого года снизилась на 8 % по сравнению с мартом 2024 года, сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в рамках форума FinAuto-2025.

Фото: ПАИ

На сегодняшний день, по словам эксперта, средневзвешенная цена на машину из салона составляет 3,11 миллиона рублей. «Мы видим, что цена тихонько идёт вниз оттого, что дилерам нужно нести операционные затраты на бизнес и продавать автомобили», – уточнил Сергей Удалов.

Также в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8 %, до 1,13 миллиона рублей, снизилась средневзвешенная цена на подержанные автомобили.

В ближайшее время ценник ещё будет снижаться, однако это «не бесконечная история», подчеркнул спикер.

Напомним, что россияне всё чаще стали брать кредиты под залог недвижимости – по итогам прошлого года объём выдачи таких займов превысил 45 %. Отметим, что одной из популярных целей взятия такого кредита является покупка нового автомобиля.

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