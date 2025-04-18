Российский рынок автокредитования сократился в несколько раз

16:58, 18 апреля 2025, ПАИ

Российский рынок автокредитования сократился до уровня 2018 года, а именно в два раза, рассказал представитель компании Frank RG Станислав Сухов в рамках форума FinAuto-2025.

Так, в первом квартале 2025 года сумма выданных розничных автокредитов достигла 1,5 миллиарда рублей, когда за аналогичный период 2024 года сумма составляла 3,1 миллиарда рублей. Количество автокредитов за рассматриваемый период сократилось на 48 %.

Объём выданных автокредитов начал сокращаться ещё в сентябре прошлого года, однако в марте текущего года ситуация начала возвращаться в норму. Так, в прошлом месяце по сравнению с февралём объём выданных автокредитов вырос на 20 %, до 102,9 миллиарда рублей, отметил Станислав Сухов. Он также подчеркнул, что на 1 апреля 2025 года в объёме нецелевых кредитов доля залоговых составила 11 %, когда по данным на 1 июля 2024 года показатель достигал всего лишь 4 %.

Добавим, что в ипотечном кредитовании ситуация практически та же: количество выданных ипотек в первом квартале этого года сократилось на 52 %.