Количество выданных в России ипотечных кредитов сократилось более чем на 50%

15:06, 18 апреля 2025, ПАИ

Количество выданных в России ипотечных кредитов в первом квартале этого года сократилось на 52 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных объединённого кредитного бюро.

За рассматриваемый период выдали 127,6 тысячи кредитов на общую сумму 551,03 миллиарда рублей – в сравнении с четвёртым кварталом прошлого года объём выдач сократился на 37 %, а количество выдач – на 38 %.

В марте этого года по сравнению с февралём количество выдач ипотечных займов возросло на 7 % и составило 52 тысячи ипотек с общей суммой 230,1 миллиарда рублей, однако в годовом выражении число выданных ипотек в марте 2025 года снизилось на 53 %, а объём – на 52 %.

Также за рассматриваемый период на 2 % увеличился средний размер ипотечного кредита, а его средний срок сократился на три месяца, до 22 лет и двух месяцев. На первичном рынке жилья усреднённый размер кредитования составил 5,58 миллиона рублей, а срок – 26 лет и шесть месяцев. На рынке вторичной недвижимости эти показатели достигли 3,31 миллиона рублей и 20 лет и четырех месяцев.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов предположил, что ставки по рыночным ипотечным программам могут опуститься до 25 % уже в конце мая этого года.