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Общество

Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове

Траурный митинг и церемония возложения цветов прошли на территории памятника на месте лагеря военнопленных «Шталаг-372» в Псковской области сегодня, 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Мемориальная акция в память о жертвах геноцида прошла в Пскове
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Акция прошла в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистскими оккупантами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Корнеев, комиссар поискового отряда «Застава», подчеркнул важность сохранения исторической памяти и воспитания молодёжи в духе патриотизма и гражданской ответственности. Он отметил, что, сохраняя память о жертвах войны, мы чтим ветеранов и обязаны передать молодым поколениям ценности патриотизма и ответственности за будущее страны, без чего невозможно воспитать истинных патриотов, готовых защищать честь и благополучие Родины. В завершение митинга прошла минута молчания.

Активисты штаба 80-летия Победы, Международного клуба дружбы Псковской области, «Движения первых», «Юнармии», а также Центра молодёжи и общественных инициатив возложили цветы к памятнику.

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