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Великолучанка стала призёром первенства России по ММА

Великолучанка Варвара Васильева стала бронзовым призёром первенства России по ММА среди юношей и девушек 16-17 лет, которое прошло в Тюмени 19 и 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации ММА Псковской области.

  • Великолучанка стала призёром первенства России по ММА
    Фото: Федерация ММА Псковской области
  • Великолучанка стала призёром первенства России по ММА
    Фото: Федерация ММА Псковской области
  • Великолучанка стала призёром первенства России по ММА
    Фото: Федерация ММА Псковской области
  • Великолучанка стала призёром первенства России по ММА
    Фото: Федерация ММА Псковской области

Псковскую область представили спортсмены из Пскова и Великих Лук Руслан Саидов, Константин Васильев, Артем Стрелков, Арсений Филиппов и Варвара Васильева. Они отправились в Тюмень под руководством тренеров Андрея Ткаченко и Андрея Тимофеева.

«Провела один достаточно тяжёлый бой и выиграла единогласным решением судей. Во втором бою вела, но уступила девочке, и в итоге она стала чемпионкой в нашей весовой категории. Есть над чем работать. Всегда стремимся к лучшему. Травм у меня нет. Немного лицо подбито, но это издержки профессии. Замечательное настроение», – отметила бронзовый призёр соревнований Варвара Васильева.

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