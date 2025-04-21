Великолучанка стала призёром первенства России по ММА

14:16, 21 апреля 2025, ПАИ

Великолучанка Варвара Васильева стала бронзовым призёром первенства России по ММА среди юношей и девушек 16-17 лет, которое прошло в Тюмени 19 и 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации ММА Псковской области.



Фото: Федерация ММА Псковской области



Фото: Федерация ММА Псковской области



Фото: Федерация ММА Псковской области



Фото: Федерация ММА Псковской области







Псковскую область представили спортсмены из Пскова и Великих Лук Руслан Саидов, Константин Васильев, Артем Стрелков, Арсений Филиппов и Варвара Васильева. Они отправились в Тюмень под руководством тренеров Андрея Ткаченко и Андрея Тимофеева.

«Провела один достаточно тяжёлый бой и выиграла единогласным решением судей. Во втором бою вела, но уступила девочке, и в итоге она стала чемпионкой в нашей весовой категории. Есть над чем работать. Всегда стремимся к лучшему. Травм у меня нет. Немного лицо подбито, но это издержки профессии. Замечательное настроение», – отметила бронзовый призёр соревнований Варвара Васильева.

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