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Общество

Занесённого в Красную Книгу орлана-белохвоста сфотографировали в Полистовском заповеднике

Фотографию орлана-белохвоста, занесенного в Красную Книгу России, удалось сделать на ежегодном весеннем учете птиц в Полистовском заповеднике, сообщили ПАИ сотрудники государственного природного заповедника.

Орлан-белохвост. Фото: ПАИ

В Полистовском заповеднике завершился весенний мониторинг орнитофауны лесных стаций и учёт водных и околоводных птиц в весенне-летний период.

С 18 по 20 апреля орнитолог Оксана Шемякина и волонтер Мира Игнатенко наблюдали видовой состав и численность гнездящихся птиц в елово-лиственном лесу в урочище Читовая и в мелколиственном лесу урочища Оболонье.

Кроме того, 17 апреля прошел учет птиц рек и озер памятника природы «Озеро Полисто», прилегающего к западной границе заповедника «Полистовский». Здесь ученые исследуют не только численность и видовой состав орнитофауны, но и ее изменения, происходящие в течение весенней миграции.

"Учет ведется по голосам птиц, а также по визуальным наблюдениям. Подробными результатами мониторинга сможем поделиться позже, сейчас проходит камеральная обработка полученного материала. А сегодня спешим поделиться фотографиями орлана-белохвоста - хищной птицы и рода соколообразных, занесенной в Красную Книгу России. В ходе учетов было зафиксировано две встречи!" – отметили специалисты.

Отметим, орлан-белохвост – крупная птица, длина ее тела равна 70-90 сантиметров, размах крыльев до 230 сантиметров. Окрас оперения птицы серый, кроме хвоста – за что она и получила свое название. Питаются орланы, преимущественно, рыбой, а гнезда устраивают на высоких деревьях болотных островов Полистовского заповедника.

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