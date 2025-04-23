Зарубежные компании увеличили наём российских IT-специалистов

17:45, 23 апреля 2025, ПАИ

Российские IT-специалисты возвращаются на иностранный рынок – в прошлом году зарубежные компании вдвое увеличили их наём, пишет газета «Коммерсантъ».

Так, в 2024 году наняли около пяти тысяч российских профессионалов. Самыми активными работодателями стали три китайские и американские компании, а также две европейские платформы, сообщили представители IT-рынка. Спрос вырос со стороны Европы, Ближнего Востока и Азии.

Согласно заявлению Минцифры, ситуация не носит массового характера. В целом в России насчитывается около миллиона IT-специалистов.

Рост найма со стороны иностранных компаний, по мнению экспертов, обусловлен сильными профессиональными навыками, а также низкой оплатой труда в отношении зарплат западных сотрудников сферы IT.

Ранее сообщалось, что цены на гаджеты, а в особенности на ноутбуки, существенно снизились. Скидки составили от 10 до 20 %, а основной причиной значительного падения цен на технику стало снижение курса доллара.