Цены на гаджеты в России упали до 20%

16:55, 22 апреля 2025, ПАИ

Гаджеты в России существенно снизились в цене – чек на смартфоны, ноутбуки и другие устройства в марте–апреле по сравнению с январём–февралём этого года упал на 10–20 %, пишет газета «Известия».

Основной причиной значительного падения цен на технику стало снижение курса доллара: сначала ценники сократили небольшие продавцы, а в след за ними и крупные, чтобы не допустить остановки продаж, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Перечисляя причины, эксперт уточнил, что в Россию уже пребывает новая техника, для которой нужно освобождать складские помещения – от того и скидки. В одном из популярных сетевых магазинов электроники в России снижение средней стоимости гаджетов связывают с укреплением курса рубля, обновлением ассортимента и изменением условий поставок. С экспертами согласился и коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов: «Тенденция на коррекцию цен объясняется стабилизацией курса валют и превышением складских запасов техники на фоне общего снижение потребительской активности».

На площадке одного из маркетплейсов также отметили снижение цен, хотя их на товары устанавливает исключительно продавец. «Мы не отмечаем чёткой привязки к конкретным категориям гаджетов. Наиболее остальных под влиянием колебания курса изменились цены на планшеты, нишевую бытовую технику и наушники», – отметили представители маркетплейса.

Более сильное снижение аналитики отмечают в сегменте ноутбуков. Так, за рассматриваемый период скидки на гаджет составили до 20 %, однако это не является устойчивой тенденцией, выразил мнение бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк. «Такие скидки свидетельствуют о распродаже ретейлеров или о маркетинговых активностях», – добавил он.

В случае улучшения геополитической ситуации цены на электронику продолжат снижаться и дальше, сказал Денис Кусков. При таком раскладе компании, которые ушли из России, могут начать возвращаться на местный рынок, что повлечёт за собой налаживание поставок, при которых больше не понадобятся посредники, а также нормализацию платёжных систем. «Всё это совместно с укреплением российской валюты может привести к последующему снижению стоимости гаджетов», – добавил эксперт.

До ближайшего лета стоимость гаджетов останется стабильной, а если курс доллара не будет расти, то цена может снизиться максимум на 10 %, такой прогноз дал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Он также не исключил, что к осени может произойти небольшая коррекция цен в сторону повышения.