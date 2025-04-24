Автопробег, концерт, квиз: Псковский облсовпроф опубликовал программу мероприятий на Первомай

23:11, 24 апреля 2025, ПАИ

Программу мероприятий на Первое мая опубликовал Псковский облсовпроф. В Праздник Весны и Труда псковичей в том числе ожидают автопробег, квиз, профсоюзный автобус и концерт. В 2025 году первомайская акция профсоюзов проходит под девизом «Доблестный труд – гарантия победы!». Мероприятия расставлены по времени так, чтобы желающие могли посетить их все, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Традиционный профсоюзный автобус

Утром 1 Мая облсовпроф запустит тематический профсоюзный автобус, курсирующий в Пскове по маршруту № 17. Это первое по времени праздничное мероприятие, автобус отправится от железнодорожного вокзала в 9:46. Он будет курсировать по городу до 14:00. В автобусе все пассажиры смогут ознакомиться с информацией о профсоюзах, получить консультацию по трудовому праву и узнать много интересного об отдыхе в профсоюзных здравницах.

Автопробег

В 10:00 от Октябрьской площади стартует автопробег. Его маршрут пройдёт по центральным улицам города и завершится у памятника в честь 50-летия Красной Армии в Крестах.

Интеллектуальный праздник: профсоюзный квиз «Маёвка»

Одновременно с началом автопробега стартует квиз для профсоюзных команд – «Маёвка». Мероприятие организовал Молодёжный совет Псковского облсофпрофа.

Старт игры запланирован на 10:00 в стенах Дома профсоюзов (улица Советская, 15). Участники смогут проверить свои знания, расширить кругозор и весело провести время в преддверии праздничных выходных. К участию приглашают команды численностью от трёх до пяти человек. Вопросы викторины будут связаны с историей, традициями и особенностями праздника. Это отличная возможность не только проявить свои интеллектуальные способности, но и пообщаться с единомышленниками.

Концертная программа в Большом зале Дома профсоюзов

Одним из центральных событий станет праздничный концерт в поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, который состоится в Большом зале Дома профсоюзов. В программе концерта выступления профессиональных артистов и музыкальные номера, специально подготовленные творческими коллективами псковских профсоюзов. Во время мероприятия будут собирать средства на приобретение необходимого оборудования и вещей, которые впоследствии отправят бойцам на СВО. Концерт начнётся в 12:00.

«Профсоюзы всегда стоят на защите ваших трудовых прав, трудятся и празднуют вместе с вами. Присоединяйтесь к праздничным мероприятиям и делитесь радостью первого весеннего праздника», – прокомментировал программу мероприятий председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.