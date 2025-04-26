Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Два псковских экипажа стали призёрами ралли «Голубые озёра»

Два псковских экипажа заняли призовые места на пятом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра». Соревнования завершились в Псковской области сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В зачёте 1600Н псковский экипаж Сергея Соболева и Маргариты Гребёнкиной занял второе место, уступив только Марату Камалову и Максиму Шубину. На одном спецучастке до финиша псковичи шли на шестом месте.

Псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина заняли третье место в зачёте «Наша классика».

Напомним, что на «Голубые озёра» зарегистрировались 89 экипажей. Боевая дистанция гонки составила 81 километр. Соревнования прошли за два дня. Самый длинный спецучасток – «Торчилово» протяжённостью 25 километров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2025

ФК «Псков» стал обладателем кубка регионов по футболу
25 апреля 2025

Ралли «Голубые озёра» стартовало в Псковской области
25 апреля 2025

Ветераны СВО впервые примут участие в эстафете «Псковской правды»
25 апреля 2025

Изборские волейболисты стали призёрами всероссийских соревнований «Серебряный мяч»
25 апреля 2025

Псковичи выиграли золото всероссийских соревнований по гребле в восьмёрках
25 апреля 2025

80 студентов боролись за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике
25 апреля 2025

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу среди женщин
24 апреля 2025

20 медалей выиграли псковичи на Кубке Невского района Санкт-Петербурга по кикбоксингу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...