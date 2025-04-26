Два псковских экипажа стали призёрами ралли «Голубые озёра»

18:13, 26 апреля 2025, ПАИ

Два псковских экипажа заняли призовые места на пятом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра». Соревнования завершились в Псковской области сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В зачёте 1600Н псковский экипаж Сергея Соболева и Маргариты Гребёнкиной занял второе место, уступив только Марату Камалову и Максиму Шубину. На одном спецучастке до финиша псковичи шли на шестом месте.

Псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина заняли третье место в зачёте «Наша классика».

Напомним, что на «Голубые озёра» зарегистрировались 89 экипажей. Боевая дистанция гонки составила 81 километр. Соревнования прошли за два дня. Самый длинный спецучасток – «Торчилово» протяжённостью 25 километров.

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