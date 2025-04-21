89 экипажей заявились на ралли «Голубые озёра» в Псковской области

17:47, 21 апреля 2025, ПАИ

На момент 21 апреля 89 экипажей подали заявки на участие в пятом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра», который пройдёт в окрестностях Пустошкинского и Себежского районов Псковской области 26 апреля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Среди участников сразу восемь машин представлено в абсолютном зачёте соревнований. Псковскую область представят Владислав Супрун и Павел Росляков в зачёте 2000Н, Сергей Соболев и Маргарита Гребёнкина в 1600Н, пилот Андрей Утцов в 1400Н, а также Денис Баулин и Виктория Семёнова, Павел Захарченко и Борис Бадещенков, Ольга Стебихова и Алина Затравкина в зачёте «Наша классика».

Боевая дистанция гонки составляет 81 километр. Соревнования пройдут в два дня и будут включать в себя пять спецучастков, объединённых в три секции. Самый длинный спецучасток – «Торчилово» протяжённостью 25 километров.

Церемония открытия состоится 18 апреля в Идрице.

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