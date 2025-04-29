В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники

09:26, 29 апреля 2025, ПАИ

Какая погода ждет жителей Псковской области на майских праздниках, рассказала корреспонденту ПАИ начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«На майские праздники мы, предварительно, ожидаем не очень тёплую погоду и кратковременные дожди на территории всей Псковской области», – сказала метеоролог и подчеркнула, что такой же характер погоды сохранится и 9 Мая.

Дневные температуры по региону составят от +8 до +16 градусов, ночные – от 0 до +6 градусов, уточнила Тала Нещадимова.

Напомним, что по случаю Дня труда и Дня Победы ожидаются длинные выходные – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, и жителям Псковской области предлагают посетить разнообразные экскурсионные программы, памятные мероприятия, акции, концерты и спектакли. Так, с 25 апреля по 9 мая в Псковском кремле проходят показы мультимедийного спектакля, посвященного 80-летию Великой Победы.

А 9 мая в Пскове и Великих Луках состоятся парады Победы в очном формате. Они начнутся в 10:00. Участие в парадах примут более 1 200 человек в пеших расчётах. Также будет организована стационарная выставка, где представят шесть единиц техники: мотовездеход АМ-1, машина 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД».

Напомним, что в связи с проведением праздничных мероприятий в Пскове с 5 по 9 мая ограничат движение транспорта.