Уникальный световой маршрут открыли в Пскове

20:00, 01 мая 2025, ПАИ

Второй этап Всероссийского фестиваля световых маршрутов стартовал в Пскове сегодня, 1 мая. Впервые жителям и гостям города представили культурно-световой маршрут «Псков в свете веков», сообщили ПАИ в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Реализация уникального проекта стала возможной благодаря победе команды Пскова в конкурсной программе живой лаборатории «Свет в современном музее, театре, городе». Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Автор проекта – команда Центра туризма и творческих индустрий Пскова, планирующая раскрыть туристический потенциал древнего города путём привлечения внимания к необычным ракурсам достопримечательностей в трендах современного светового дизайна.

«В рамках фестиваля световых маршрутов у нас самым центральным объектом будет выступать усадьба Беклешова. Команда светотехников и светооператоров подготовила световое оборудование. Они фигурно выставили свет так, чтобы он подсвечивал здания и деревья вокруг, на территории усадьбы тоже выстроена инсталляция в виде лучей, которые сходятся вместе», – рассказали организаторы.

На территории усадьбы состоится световое шоу, в рамках которого будут подсвечены территория усадьбы и дом. В том числе планируется направить проекции из окон усадьбы на дворовую территорию, будут выведены изображения культурно-исторических маршрутов по Пскову.

«Ещё один объект, который находится на набережной, – это памятник солдату Первой мировой войны. Вокруг него тоже будет выстроена светодиодная лента с бегущим маячком, в общем в темноте, и вот его тоже будут как-то фактурно подсвечивать», – отметили в Центре туризма и творческих индустрий города.

В рамках фестиваля также организована сборная экскурсия по культурно-историческим объектам, включённым в световой маршрут, где центральной доминантой стала усадьба Беклешова. «То есть мы с неё будем начинать и заканчивать. Плюс в рамках этого фестиваля разработан квест по старым кварталам. На этот квест ведёт QR-код, который можно пройти самостоятельно в любое время», – добавили организаторы.

Сборные экскурсии организовывают ежедневно в рамках проведения фестиваля с 1 мая по 4 мая в 19:00. Экскурсии бесплатные.

С 20:00 включили инсталляцию. «Мы в 19:00 начали от усадьбы. Задача – провести туристов по старому кварталу, рассказать об истории, исторической судьбе объектов, о личностях, которые здесь проживали. Представить историческую информацию в свете образования, религии, культуры, просвещения. И когда мы за час пройдём весь маршрут, то вернёмся до Дома Беклешова, и они увидят всю праздничную красивую инсталляцию», – рассказали ранее ПАИ в Центре туризма и творческих индустрий города.

Предполагается, что проект покажет пример того, как можно выгодно подсветить объекты культурно-исторического наследия того или иного города, а дальше уже либо будет институт, либо организация, принимающая участие, которая может взять этот проект за основу и развить его на территории своего города либо в больших масштабах, либо на том уровне, на котором прошла реализация.