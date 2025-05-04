Весенняя ярмарка прошла в Новоржеве

20:33, 04 мая 2025, ПАИ

Весенняя ярмарка в Новоржеве собрала жителей и гостей города на торговой площадке городского рынка. Свои товары и продукцию представили индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские и личные подсобные хозяйства и частные лица, пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Приобрести можно было саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, рассаду цветов и овощей, семена и необходимые препараты для работы на участках. Местные мастера-кондитеры представили выпечку.

Перед гостями ярмарки выступил народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари». Работала фотозона, которую оформили сотрудники Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса.

Посетители ярмарки также смогли принять участие в общественном голосовании по программе «Формированию комфортной городской среды». Волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка», раздав посетителям ярмарки десятки лент и памяток к ним.

