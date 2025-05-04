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Общество

Весенняя ярмарка прошла в Новоржеве

Весенняя ярмарка в Новоржеве собрала жителей и гостей города на торговой площадке городского рынка. Свои товары и продукцию представили индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские и личные подсобные хозяйства и частные лица, пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: Валентина Рокачевская, администрация Новоржевского муниципального округа.

Приобрести можно было саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, рассаду цветов и овощей, семена и необходимые препараты для работы на участках. Местные мастера-кондитеры представили выпечку.

Перед гостями ярмарки выступил народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари». Работала фотозона, которую оформили сотрудники Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса.

Посетители ярмарки также смогли принять участие в общественном голосовании по программе «Формированию комфортной городской среды». Волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка», раздав посетителям ярмарки десятки лент и памяток к ним.

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