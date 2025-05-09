80-летие Победы отмечают в Псковской области

07:28, 09 мая 2025, ПАИ

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отмечают в России сегодня, 9 Мая.

Сегодня 80-я годовщина победы в крупнейшем вооружённом конфликте в истории человечества. Война началась 22 июня 1941 года с нападения фашистской Германии на Советский Союз и длилась почти четыре года.

9 мая 1945 года в Москву был доставлен акт о капитуляции фашистской Германии. 24 июня на Красной площади прошёл исторический Парад Победы. Его командующим стал маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков. Сводные полки фронтов торжественно промаршировали, знаменуя триумф советского народа.

Сегодня в Псковской области программа праздничных мероприятий начнётся в 10:00. В это время на площади Ленина военнослужащие пройдут торжественным маршем. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, также будет проведена онлайн-трансляция мероприятия.

В 11:00 на перекрёстке улицы Некрасова и проспекта Ленина стартует шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк». Шествие направится к Вечному огню, где в 11:45 состоится митинг и возложение цветов.

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» будет проходить на улице Ленина с 11:00 до 19:00. На месте проведения будут работать интерактивные площадки, погружающие в атмосферу мая 1945 года, откроются блошиный рынок и уголок настольных игр, спортивная зона ГТО, танцевальная площадка с мелодиями старых песен, звучащими из патефона.

С 12:00 до 14:30 пройдёт концерт «Победа Родины моей» в Зелёном театре, с 12:00 до 15:00 – концертная программа «Наследники Победы» в Детском парке с участием творческих детских коллективов Дома офицеров и работа интерактивной библиотечной площадки «Наша общая Победа» и площадки центра «Патриот».

С 14:00 до 17:00 в Летнем саду у памятника А. С. Пушкину будет идти иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви». В это же время до 19:00 в сквере у Дома офицеров на улице Комдива Кирсанова пройдёт праздничная концертная программа «Во славу Победы».

В сквере центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на улице Максима Горького, 23 в 18:00–20:00 состоится концерт детского эстрадного хора «Талантика» и детского духового оркестра имени А. П. Роора «Пусть всегда будет солнце».

Наконец, в 20:00–22:00 программа завершится концертом «Знамя Победы – Знамя Свободы» в Зелёном театре.

Напомним, что на время проведения праздничных мероприятий в Пскове ограничат движение транспорта. В качестве альтернативных маршрутов установлены улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Гражданская, Вокзальная, объездная дорога, улицы Кузнецкая, Льва Толстого, Юбилейная и Максима Горького.

С 11:00 до завершения мероприятия движение ограничат на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (в период прохождения парада).

С 16:00 до 20:00 ограничения будут действовать на улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова. В качестве объезда предусмотрена улица Молодова.

Напомним, что в нынешнем году отмечается 80-летие Великой Победы. Все новости на эту тему ищите в специальном сюжете ПАИ.