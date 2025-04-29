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Общество

«Бессмертный полк» на улицах Пскова: как принять участие

Шествие Бессмертного полка в традиционном формате в Пскове начнётся 9 Мая в 10:50, построение участников запланировано с 9:00 на перекрёстке улиц Карла Маркса и Воровского. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Изображение: организаторы

Присоединиться к акции может любой желающий, предварительная регистрация не требуется. Для участия необходимо иметь штендер с портретом ветерана – символ акции памяти.

Псковичи могут бесплатно получить штендер и распечатать фотографию своего героя в международном штабе 80-летия Победы по адресу улица Конная, 2 (Дом молодёжи, кабинет № 113). Для этого нужно заполнить специальную форму до21:00 6 мая.

Количество штендеров ограничено.

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