Гостем программы «Среда обитания» стал руководитель судоходной компании и замдиректора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов
Владимир Балясов, руководитель судоходной компании Псковского района и замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», стал гостем программы «Среда обитания» сегодня, 7 мая.
Главное из эфира:
- Навигация на маршруте между Толбиций и Талабами в началась 19 апреля: раньше, чем в прошлом году, из-за теплой зимы. На данный момент перевезли около 200 пассажиров: поток пока небольшой из-за отсутствия дачников и туристов. Тем не менее, в первые майские праздники суда были загружены хорошо. Пассажиропоток в целом год от года растет;
- перед началом навигации суда проходят ремонт, покраску и проверку аварийно-спасательного имущества: инструментов, спасательных плотов и жилетов;
- в 2025 году цена билета повышена до 350 рублей. Это в любом случае не покрывает расходы судоходной компания, но она получает субсидии от администрации Псковского района. Экономически обоснованная цена билета составит порядка 1000-1500 рублей, но ее не вводят из-за социальной значимости перевозок;
- местные жители и туристы и паломники среди пассажиров составляют пропорцию примерно 50/50. У многих местных есть свои лодки, а пожилые люди не так часто выбираются с островов на «большую землю»;
- у судоходной компании Псковского района есть официальные конкуренты – лицензированные частные перевозчики, но конфликтов с ними нет: «Работы хватает для всех». Различие в том, что частные перевозчики работают по заказу, а не по расписанию;
- в составе флота МУП «Колхоз им. Залита» два 30-местных катера «Залит» и «Белов», спущенных на воду в 2022 году, и 10-местный катер «Талабск»: он старше 20 лет, но в хорошем состоянии;
- в ближайших планах судоходнйо компании – покупка грузовой лодки для перевозки продуктов и мусора. В мечтах – покупка судна на воздушной подушке, которое позволило бы сделать круглогодичной навигацию на Псковском озере;
- помимо Владимира Балясова, в судоходной компании работают 6 человек: «Замечательная команда, дружная команда профессионалов». Все они, кроме одного, ветерана МВД, имеют военно-морской опыт, либо занимались ранее водными перевозками и промышленным ловом рыбы;
- среди проблем судоходства между Толбицей и Талабами – нехватка мест для новых судов на причале. В плане развития инфраструктуры уже многое сделано, но в перспективе планируется ее дальнейшее улучшение.
Гостем программы «Среда обитания» стал руководитель судоходной компании и замдиректора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов
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