Капуста и мука: какие ещё продукты подорожали в Псковской области

09:51, 08 мая 2025, ПАИ

Самыми подорожавшими с 21 по 28 апреля продуктами в Псковской области стали белокочанная свежая капуста и пшеничная мука – их цена выросла на 7,25 и 6,8 % соответственно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также столовая свёкла возросла в цене на 5,85 %, репчатый лук – на 5,69 %, рыба мороженая неразделанная – на 4,85 %, подсолнечное масло – на 4,07 %, варёная колбаса – на 2,45 %, яблоки – на 2,31 %, вермишель – на 1,77 %, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1,58 %.

Напомним, что цены на картофель выросли в России практически в три раза – всему виной падение урожая, непогода и сокращение посевных площадей в прошлом году.