Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Картофель в России вырос в цене почти в три раза

Оптовая цена на картофель в России выросла на 85 %, достигнув рекордных 46,3–51,1 рубля за килограмм, а потребительские цены за год выросли в 2,8 раза, то есть до 85,4 рубля за килограмм, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат.

Фото: ПАИ

Скачок цен произошёл из-за падения урожая на 11,9 % в прошлом году в связи с непогодой и сокращением посевных площадей на 10,8 %.

Отметим, что в 2023 году урожай был рекордным, но аграриям стало невыгодно выращивать картофель, поэтому в 2024 году они сократили площадь посева. Запасы закончились, а повышенный спрос потребителей остался.

До 40 % весеннего картофеля в магазинах поступает из Египта, Пакистана и Китая. Кроме того, в Минсельхозе рассматривают рост беспошлинной квоты на ввоз до 300 тысяч тонн. В качестве альтернативы предлагается подешевевшая на 6,6 % гречка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 мая 2025

Новый пост скорой медицинской помощи в Локне осмотрел псковский губернатор
06 мая 2025

Михаил Ведерников посетил штаб по плетению маскировочных сетей в Локне
06 мая 2025

Стадион «Колос» ремонтируют в Локне
06 мая 2025

Михаил Ведерников оценил благоустройство сквера между улицами Советской и Красноармейской в Локне
06 мая 2025

Губернатор проконтролировал благоустройство сквера на улице Первомайской в Локне
06 мая 2025

Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей
06 мая 2025

Картофель в России вырос в цене почти в три раза
06 мая 2025

Александр Гуцан: Пламя Вечных огней напоминает о той цене, которую заплатил наш народ ради победы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...