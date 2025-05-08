Многообразие жанров, патефон-шоу и атмосферность эпохи ждут гостей спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

13:27, 08 мая 2025, ПАИ

Музыкальная программа спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове порадует зрителей многообразием жанров и атмосферностью эпохи, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Особое внимание привлечёт увлекательное патефон-шоу! Здесь расскажут историю музыкального аппарата прошлого века и продемонстрируют разнообразие грампластинок. Гости смогут насладиться музыкой и зажигательными танцами от наших профессионалов. Кроме того, каждый сможет поучаствовать в танцевальном мастер-классе. Также праздник украсит выступление талантливых коллективов и исполнителей – народных ансамблей «Очелье» и «Уграда», заслуженной артистки России Натальи Александровой, ярких кавер-групп «Радио Бэнд» и «Красивая». Вместе с гостями всей улицы мы исполним любимую песню «День Победы». Завершит торжественную программу минута молчания в честь павших воинов, защищавших нашу Родину», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что этот спектакль-реконструкция пройдёт на улице Ленина в Пскове 9 Мая с 11:00 до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Жители и гости города смогут увидеть подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века. Также здесь будет работать городок настольных игр и многое другое.

Ранее на мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.