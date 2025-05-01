Блошиный рынок будет работать в Пскове 9 Мая

19:48, 01 мая 2025, ПАИ

Блошиный рынок будет работать на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове 9 Мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Блошиный рынок будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Псковичи и гости города смогут увидеть и подержать в руках подлинные вещи прошлого: одежду конца 1940-х годов, советскую и трофейную посуду, газеты военных лет, старую печатную машинку, действующий патефон и коллекцию пластинок, потёртые дорожные чемоданы и другие бытовые мелочи.

«Этот блошиный рынок станет местом живого общения и обмена историями, воссоздавая атмосферу настоящего деревенского торга времён послевоенной поры», – отметили в пресс-службе ТКД.

Напомним, что спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» пройдёт на улице Ленина в Пскове 9 Мая с 11:00 до 19:00. На мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.