Псковичи увидят подлинные образцы военной техники прошлого века 9 Мая

17:38, 06 мая 2025, ПАИ

Подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века смогут увидеть жители и гости Пскова на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» 9 Мая, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В экспозиции будут представлены станковый пулемёт «Виккерс» 7,71 миллиметра, 82-миллиметровый советский миномёт, мотоцикл марки М-72 1941 года, оснащённый пулемётом Дегтярёва ДП-27, а также немецкий автомобиль BMW-321 1937 года выпуска.

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» – это возможность для псковичей прикоснуться к истории Великой Отечественной войны и увидеть легендарные образцы техники, ставшие частью великой истории, подчеркнули в Telegram-канале.

Напомним, что спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» пройдёт на улице Ленина в Пскове 9 Мая с 11:00 до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет.

На мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.