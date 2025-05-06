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Псковичи увидят подлинные образцы военной техники прошлого века 9 Мая

Подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века смогут увидеть жители и гости Пскова на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» 9 Мая, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото из официального Telegram канала Псковской области

В экспозиции будут представлены станковый пулемёт «Виккерс» 7,71 миллиметра, 82-миллиметровый советский миномёт, мотоцикл марки М-72 1941 года, оснащённый пулемётом Дегтярёва ДП-27, а также немецкий автомобиль BMW-321 1937 года выпуска.

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» – это возможность для псковичей прикоснуться к истории Великой Отечественной войны и увидеть легендарные образцы техники, ставшие частью великой истории, подчеркнули в Telegram-канале.

Фото из официального Telegram канала Псковской области

Напомним, что спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» пройдёт на улице Ленина в Пскове 9 Мая с 11:00 до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет.

На мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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