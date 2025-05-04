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Общество

Городок настольных игр будет работать на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» пройдёт на улице Ленина в Пскове в честь праздника 9 Мая. Одной из площадок станет уголок настольных игр, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области

В режиссёрской постановке примет участие около 200 музыкантов, актёров театра и кино. На улице развернутся интерактивные площадки, которые погрузят в атмосферу мая 1945 года. Здесь откроется блошиный рынок и уголок настольных игр, спортивная зона ГТО для проверки физической формы и танцевальная площадка с мелодиями старых песен из патефона.

«Одним из ярких элементов праздника станет городок настольных игр, где каждый сможет окунуться в мир классических развлечений той эпохи. Посетители получат возможность насладиться такими любимыми играми, как шахматы, домино, бильярд и другие. Это шанс почувствовать дух времени, ощутив себя частью поколения, выросшего на простых, но увлекательных развлечениях, популярных в Советском Союзе», – отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил псковичей и гостей города на спектакль-реконструкцию «На нашей улице Победа!».

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