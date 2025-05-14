Россиянину нужно 41 месяц откладывать всю зарплату на иномарку

10:49, 14 мая 2025, ПАИ

Россиянину нужно 41 месяц откладывать всю зарплату на иномарку, пишет РБК. В странах с развитой экономикой принято считать, что цена машины не должна превышать полугодовой доход семьи. По данным Росстата, в феврале 2025 года средняя начисленная зарплата до уплаты налогов составила 89 646 рублей.

Говоря о семье, в которой работают двое взрослых, эту сумму следует умножить на два, а затем — на шесть месяцев. Получается 1 075 752 рубля. Согласно упомянутому выше правилу, эту сумму можно отложить на покупку машины без особого ущерба для нормальной жизни.

Однако за эту сумму можно рассчитывать лишь на самую дешевую машину, представленную на российским рынке, — Lada Granta в одной из начальных комплектаций. Например, седан в версии Classic'24 оценивается АвтоВАЗом в 966 000 рублей, но оптимальным выбором станет машина в исполнении Comfort'24 за 1 077 000 рублей.

При этом в апреле 2025 года средняя стоимость нового автомобиля китайского происхождения в России составила 3,7 млн рублей, а легковушки отечественного производства — 1,58 млн. По формуле полугодового дохода для покупки китайского авто каждый из двух членов семьи должен зарабатывать не менее 308 тысяч рублей в месяц. Для покупки российской машины ежемесячный уровень дохода каждого из членов семьи должен быть примерно на уровне 132 тысячи рублей.



В последние годы измерять доступность автомобилей в России принято в других величинах: делить цену транспортного средства на средний месячный доход, как если бы на покупку откладывались абсолютно все заработанные деньги. Если считать так, то, чтобы накопить на иномарку средней стоимостью 3,7 млн, нужно откладывать весь доход на протяжении 41,3 месяца. Доступность новой российской машины значительно выше: при средней цене 1,58 млн рублей откладывать придется 17,6 месяца, или примерно полтора года.