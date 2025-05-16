За дискредитацию Российской армии москвич получил семь лет колонии в Псковской области

09:01, 16 мая 2025, ПАИ

За дискредитацию Российской армии москвич получил семь лет колонии в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Уроженец Москвы, уже отбывающий наказание в серёдкинской колонии, признан виновным в публичном распространении ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил РФ.

Вместе с другим осуждённым он распространил сведения из украинских новостных и пропагандистских каналов, содержащие ложную информацию об использовании ВС РФ и исполнении госорганами России своих полномочий за пределами страны.

Путём частичного присоединения неотбытой части наказания фигуранту назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на срок три года. Приговор вступил в законную силу.

Второй участник преступного сговора ранее осуждён Западным окружным военным судом. Ему тоже назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.