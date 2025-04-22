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Происшествия

Псковича приговорили к семи годам колонии за оправдание терроризма

По материалам управления ФСБ России по Псковской области Первым Западным окружным военным судом вынесен приговор уроженцу Пскова, отбывающему наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма) и пунктами «б», «д» частью второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности либо об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории страны в указанных целях, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти).

Установлено, что фигурант в разговоре с осуждёнными оправдывал деятельность организации, признанной решением Верховного Суда РФ террористической.

Также он вступил в преступный сговор с другим осуждённым. Совместно они распространили сведения с украинских новостных и пропагандистских каналов, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых сил РФ и исполнении государственными органами своих полномочий за пределами России.

Путём частичного присоединения неотбытой части наказания Первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок три года.

Приговор вступил в законную силу.

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