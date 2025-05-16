Средний чек по ипотеке в России вырос до нового рекорда

08:42, 16 мая 2025, ПАИ

В России вырос средний объем ипотеки в расчете на одного клиента. Он уже достиг рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ. Лишь с начала года показатель увеличился на 10%. Максимума достиг и средний срок жилищных кредитов – 310,7 месяца, то есть почти 26 лет, пишет газета «Известия».

Если человеку оформят ипотеку на 4,4 млн на такой срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых (именно такие ставки по рыночным ссудам сейчас предлагают в крупнейших банках), то общая сумма выплат составит 14,6 млн рублей. Значит, клиент переплатит более 10 млн. Это делает жилищные кредиты сейчас крайне дорогостоящими для большинства семей и ограничивает круг реальных покупателей недвижимости без господдержки.

Основная причина – в увеличении стоимости жилья. В последние годы подорожание недвижимости ускорилось из-за высокой инфляции строительных материалов на фоне санкций. А также из-за того, что раньше был дефицит качественного жилья в премиальном сегменте – теперь рынок «нагоняет» спрос, и средний чек растет. На среднюю цену повлияло и смещение спроса в сторону дорогой недвижимости, включая загородную и с улучшенной инфраструктурой.

В 2025 году средние цены на новостройки могут повыситься на 9%, во многом из-за роста себестоимости строительства жилья. Однако на вторичном рынке стоимость может немного снизиться из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и замедления роста доходов населения. Чем меньше возможностей взять ипотеку на такие квартиры – тем ниже спрос и тем больше скидки.

Цены на жилье, а также средний чек по ипотеке, скорее всего, перестанут увеличиваться после отмены комиссий с застройщиков, считают эксперты. Кредитные организации начали вводить такие комиссии для девелоперов за каждый выданный льготный кредит. Они могли доходить до 10% и обычно перекладывались на покупателя. Но благодаря действиям властей крупнейшие банки уже начали отказываться от таких практик. Комиссии могут уйти в прошлое уже в перспективе 3–6 месяцев.