Оставивший без расходников псковский онкодиспансер поставщик включён в чёрный список

10:45, 16 мая 2025, ПАИ

Индивидуальный предприниматель, поставляющий расходные материалы для медицинских учреждений, включен в чёрный список. Об этом ПАИ сообщили в Псковском УФАС.

Обращение в ведомство поступило от областного онкодиспансера, в котором сообщили, что так и не дождались поставки расходных материалов для анализаторов серии i-STAT. Поставщик не предоставил доказательств того, что предпринимал какие-либо действия для надлежащего исполнения контракта.

Неисполнение предпринимателем взятых на себя обязательств негативно отразилось на работе лечебного учреждения. На момент рассмотрения сведений, согласно Единой информационной системе (ЕИС), предприниматель включён в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), что свидетельствует о систематическом нарушении обязательств.

Принимая во внимание все вышеуказанные сведения, комиссией Псковского УФАС России принято решение о включении индивидуального предпринимателя в РНП сроком на два года.