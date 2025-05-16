Жители Пскова могут пройти обучение по оказанию первой медпомощи

11:02, 16 мая 2025, ПАИ

Жители Пскова смогут повысить свою готовность к экстренным ситуациям, получив навыки оказания первой медицинской помощи. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Каждую среду с 9:00 до 12:00 обучение проходит на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) и каждый четверг с 15:00 до 18:00 в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15).

Записаться на обучение можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по номеру 29-11-31.