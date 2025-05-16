Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Пскова могут пройти обучение по оказанию первой медпомощи

Жители Пскова смогут повысить свою готовность к экстренным ситуациям, получив навыки оказания первой медицинской помощи. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Каждую среду с 9:00 до 12:00 обучение проходит на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) и каждый четверг с 15:00 до 18:00 в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15).

Записаться на обучение можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по номеру 29-11-31.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

О гипертонии расскажут гости нового выпуска программы «Анамнез»
16 мая 2025

Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение СберБанк Онлайн
16 мая 2025

До +18 градусов ожидается в Псковской области 17 мая
16 мая 2025

Юные псковичи пофантазировали, каким должен быть полицейский дядя Стёпа
16 мая 2025

Псковские врачи провели мастер-класс по УЗИ-диагностике для херсонских медиков
16 мая 2025

Депутат Госдумы предложил сделать выходными дни с 1 по 9 мая
16 мая 2025

Александр Гончаренко – о ФКГС: Голосование определяет будущее Пскова
16 мая 2025

За дискредитацию Российской армии москвич получил семь лет колонии в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...