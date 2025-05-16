Псковские школьники познакомились с профессиями аграрной отрасли

11:54, 16 мая 2025, ПАИ

Учебный год курса «Россия – мои горизонты» завершился в Псковской области уроками в аграрной отрасли. На практико-ориентированном занятии школьники региона не только узнали о передовых достижениях отечественного АПК, но и примерили на себя роль специалистов, решая практические задачи. Об этом ПАИ сообщила координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Ученики 6–11-х классов приняли участие в профориентационном занятии «Россия аграрная», на котором им рассказали секреты современных технологий в сельском хозяйстве. Занятия в интерактивном формате провели педагоги с использованием презентаций, раздаточных материалов и видеороликов с участием профильных специалистов агрохолдинга «Степь» и Мичуринского государственного аграрного университета.

Эксперты познакомили ребят с профессиями, которые определяют будущее сельского хозяйства, – зоотехник и генетик-селекционер. Специалисты рассказали, как зоотехники ставят на ноги даже самых безнадёжных пациентов и почему генетика сравнивается с конструированием.

«Профориентационный курс занятий «Россия – мои горизонты» проводится в рамках единой модели профориентации, введённой в образовательных организациях страны с 2023 года для осуществления единого системного подхода в профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов. Эти уроки проводятся во всех школах Псковской области и вызывают большой интерес не только у детей, но и у педагогов», – рассказала Елена Рыбальская. Она добавила, что курс включает в себя 38 тем по различным профессиональным направлениям, с которыми знакомят учеников в течение всего учебного года по четвергам.