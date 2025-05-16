Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Сотрудничество регионов Северо-Запада России с белорусскими партнёрами обсудили депутаты

Сотрудничество субъектов Северо-Запада России с Белоруссией на межрегиональном и межмуниципальном уровне обсудили депутаты на совместной встрече в Великом Новгороде. Псковскую область на заседании постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству представляет вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Каждый регион поделился своим опытом взаимовыгодного взаимодействия с союзной республикой. Для Псковской области в силу геополитического положения Белоруссия является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров среди стран СНГ.

Конструктивное российско-белорусское взаимодействие выстроено и на межпарламентском уровне. Псковское областное Собрание депутатов заключило соглашения о сотрудничестве с Витебским областным Советом депутатов и Могилевским областным Советом депутатов. В рамках этих соглашений предусмотрены такие формы взаимодействия, как обмен текстами нормативных правовых актов, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комиссиями и комитетами, обмен опытом проведения мониторинга нормативной базы и организации работы законодательных органов, участие представителей сторон в сессиях и заседаниях комиссий, комитетов и рабочих групп.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Российско-белорусские отношения активно развиваются по всем направлениям – это политика, безопасность, экономика, социальная сфера, культура, гуманитарные связи. Безусловно, важным элементом развития двусторонних отношений является именно межрегиональное сотрудничество. Сотрудничество Псковской области с белорусскими партнёрами всегда активно развивалось, и в сегодняшних непростых условиях темпы этого взаимодействия не только не замедляются, но и наращиваются», – поделился по итогам заседания Юрий Сорокин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

Сотрудничество регионов Северо-Запада России с белорусскими партнёрами обсудили депутаты
15 мая 2025

Правовой способ вывести из серой зоны деятельность экскурсоводов предложили депутаты Северо-Запада
14 мая 2025

Олимпийская чемпионка провела мастер-класс в Пскове
11 мая 2025

Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле
06 мая 2025

Новую схему одномандатных округов представили Госдуме
04 мая 2025

Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ядерного оружия в ходе СВО
30 апреля 2025

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт в Красногородском округе в августе
28 апреля 2025

Александр Котов стал участником заседания Совета законодателей в Петербурге

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...