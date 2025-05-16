Сотрудничество регионов Северо-Запада России с белорусскими партнёрами обсудили депутаты

16:11, 16 мая 2025, ПАИ

Сотрудничество субъектов Северо-Запада России с Белоруссией на межрегиональном и межмуниципальном уровне обсудили депутаты на совместной встрече в Великом Новгороде. Псковскую область на заседании постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству представляет вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Каждый регион поделился своим опытом взаимовыгодного взаимодействия с союзной республикой. Для Псковской области в силу геополитического положения Белоруссия является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров среди стран СНГ.

Конструктивное российско-белорусское взаимодействие выстроено и на межпарламентском уровне. Псковское областное Собрание депутатов заключило соглашения о сотрудничестве с Витебским областным Советом депутатов и Могилевским областным Советом депутатов. В рамках этих соглашений предусмотрены такие формы взаимодействия, как обмен текстами нормативных правовых актов, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комиссиями и комитетами, обмен опытом проведения мониторинга нормативной базы и организации работы законодательных органов, участие представителей сторон в сессиях и заседаниях комиссий, комитетов и рабочих групп.

«Российско-белорусские отношения активно развиваются по всем направлениям – это политика, безопасность, экономика, социальная сфера, культура, гуманитарные связи. Безусловно, важным элементом развития двусторонних отношений является именно межрегиональное сотрудничество. Сотрудничество Псковской области с белорусскими партнёрами всегда активно развивалось, и в сегодняшних непростых условиях темпы этого взаимодействия не только не замедляются, но и наращиваются», – поделился по итогам заседания Юрий Сорокин.