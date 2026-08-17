Детский камерный оркестр сыграет для псковичей на редких инструментах

13:37, 17 августа 2026, ПАИ

Концерт «Рифма звуков» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 28 августа в 18:00. На сцену выйдет Детский камерный оркестр проекта «Детская филармония» под руководством дирижёра Антона Чаусовского. Об этом ПАИ сообщили в БКЗ областной филармонии.

Впервые в Пскове зрители смогут услышать живое звучание редких музыкальных инструментов народов мира из коллекции поэта и путешественника Сергея Бурыкина.

Коллектив исполнит произведения мировой классики: «Шутка» из сюиты № 2, фрагменты из 45-й симфонии Йозефа Гайдна, известной как «Прощальная», 40-й симфонии Вольфганга Амадея Моцарта, «Лето» и «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, «Ария» из оркестровой сюиты № 3 Иоганна Себастьяна Баха и другие.