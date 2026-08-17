Жеребьёвка по распределению бесплатных площадей и эфиров проходит сегодня в Псковской области

12:51, 17 августа 2026, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 17 августа, проводит жеребьёвки по распределению между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в региональных государственных средствах массовой информации.

В жеребьёвке, в частности, участвуют медиа, входящие в состав государственного медиахолдинга Псковской области.

Бесплатные площади и эфир распределяются как между партийными списками, так и кандидатами-одномандатниками. Напомним, что в выборах в Заксобрание региона участвуют девять партий. В Заксобрание по партспискам выдвинуто 352 кандидата, ещё 92 – по одномандатным округам.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.