Избирком Псковской области распределил бесплатное эфирное между кандидатами в Заксобрание

16:35, 17 августа 2026, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению между избирательными объединениями и зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в региональных государственных средствах массовой информации. Мероприятие прошло в Пскове сегодня, 17 августа, сообщили ПАИ в Избиркоме.



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



Фото: из канала Избирательной комиссии Псковской области в МАХ



















В соответствии с результатами жеребьёвки, бесплатное эфирное время для предвыборной агитации предоставят на следующих теле- и радиоканалах:

«Россия» (Россия 1);

Российский Информационный Канал «Россия – 24» (Россия 24);

телеканал «Первый Псковский»;

«Радио России»;

«Маяк»;

«Седьмое небо».

Бесплатная печатная площадь предоставлена в региональном периодическом издании – газете «Псковская правда»

С 22 августа начинается агитационный период. С этого момента все средства массовой информации обязаны обеспечить равные условия для всех участников предвыборной гонки.

Помимо бесплатного, региональные государственные СМИ обязаны предоставить платное эфирное время и платную печатную площадь. Распределение этих ресурсов также осуществляется на основе результатов жеребьёвки для соблюдения принципа равенства прав кандидатов.

Жеребьёвка по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в региональных государственных средствах массовой информации пройдёт 19 августа в 15:00 на улице Некрасова, дом 23, в зале заседаний Законодательного Собрания Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.