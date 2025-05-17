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Псковские студенты встретились с председателем Российского исторического общества

Председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев встретился со студентами Псковского государственного университета. Об этом сообщается в Telegram-канале общества.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Российского исторического общества

На встрече Руслан Гагкуев рассказал об основных направлениях работы РИО и фонда «История Отечества», представил первый видеоролик из цикла «Профессия – историк», посвящённый архивной деятельности, а также ответил на вопросы участников встречи.

«На сегодня у нас в стране и за её пределами работает уже больше 70 отделений и представительств. Отделение в Псковской области существует продолжительное время. Не так давно были созданы представительства сначала в Республике Абхазия и Республике Южная Осетия, потом в Республике Сербской. В конце прошлого года было учреждено представительство в Сербии. Сейчас готовятся к открытию ещё два представительства – в Армении и в Словакии. Мы достаточно много и активно работаем по линии международного сотрудничества. Научная дипломатия, особенно в наше время, – это очень важно и значимо», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников возглавит совет регионального отделения Российского исторического общества.

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