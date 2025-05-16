Михаил Ведерников возглавит совет регионального отделения Российского исторического общества

21:38, 16 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял предложение возглавить совет регионального отделения Российского исторического общества. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Коллегиальное решение было принято на заседании совета в присутствии председателя правления РИО, исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслана Гаркуева. Теперь кандидатуру рассмотрит общее собрание Российского исторического общества», – отметил глава региона.

Сегодня на заседании совета обсудили мероприятия, которые были реализованы при поддержке РИО. Одним из таких крупных проектов стала летняя полевая археологическая школа «Горожане», которая проходит в Новосокольническом округе. За девять лет в работе школы приняло участие более 360 волонтёров со всей страны, было найдено более 2,7 тысячи предметов.

В этом году при региональном отделении РИО открылся молодёжный клуб, в котором ведут работу студенты исторического факультета ПсковГУ.

«Уверен, на территории региона будет реализовано ещё много интересных проектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.