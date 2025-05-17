Что станет с рублём после переговоров в Стамбуле, спрогнозировал эксперт

15:19, 17 мая 2025, ПАИ

Что будет с рублём после российско-украинских переговоров в Стамбуле, разъяснил руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал»​ Михаил Родичкин. Об этом пишет агентство «Прайм».

Ожидается продолжение высокой волатильности с трендом на ослабление рубля, рассказал он.

В течение недели наблюдалось укрепление рубля из-за падения импорта и низкого спроса на валюту. Рубль незначительно снижался к юаню и не демонстрировал значимых движений к доллару и евро.

Укрепление рубля ограничено из-за давления негативной сезонности и большого погашения валютных облигаций, считает Михаил Родичкин.

Волатильности в текущую динамику добавляет геополитика, добавил он. При позитивном исходе переговоров вероятно краткосрочное укрепления рубля на 5–10 % в условиях низкой ликвидности. Но даже в этом случае курс вряд ли останется на текущих значениях, поскольку ослабление санкций может позволить восстановить импорт и отток капитала, объяснил эксперт.