Что будет дальше: итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

21:15, 16 мая 2025, ПАИ

Возобновлённые переговоры об урегулировании украинского кризиса завершились в Стамбуле сегодня, 16 мая. Они продлились 1 час 50 минут, сообщает ТАСС.

Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что есть готовность продолжать контакты с Киевом. Делегация осталась удовлетворена результатами, одним из которых стал обмен пленными. В ходе переговоров стороны договорились о масштабном обмене пленными: 1 тысячу на 1 тысячу человек.

Вместе с этим Киев запросил прямые переговоры, которые должны пройти между президентами. Такое предложение было принято российской делегацией к сведению. При этом в Белом доме рассчитывают, что личная встреча президентов произойдёт очень скоро. Но как было замечено, в ближайшее время она не планируется, так как для этого требуется серьёзная подготовка.

Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров заявил, что на переговорах в первую очередь шла речь о прекращении огня.

Переговоры значатся возобновлёнными, так как Киев прервал их в 2022 году. О предложении возобновить диалог президент РФ Владимир Путин объявил в ночь на 11 мая. Это заявление глава государства сделал во время выступления перед журналистами в Кремле. При этом приоритетом для России остаётся долгосрочный мир и решение первопричин кризиса. Именно это является первостепенной целью проходящих переговоров.