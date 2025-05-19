Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

10:32, 19 мая 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 17 мая два автомобиля сгорели в гараже в Гаражном проезде в Пскове. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке одной из машин.

В этот же день ещё один гараж горел в Стругах Красных. Предварительно, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в электросчётчике.

Кроме того, 18 мая пожар произошёл на втором этаже бесхозного двухэтажного строения в Школьном переулке в Гдове. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Ещё одно бесхозное строение горело в деревне Авдоши Пушкиногорского муниципального округа. Пожар, предположительно, возник из-за неосторожного обращения с огнём.