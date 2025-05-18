Два автомобиля сгорели во время пожара в гаражном кооперативе Пскова

01:01, 18 мая 2025, ПАИ

В Гаражном проезде Пскова произошло возгорание в одном из гаражей. В результате пожара сгорели автомобили Volkswagen и Lada Largus, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

















Пожарные оперативно эвакуировали из горящего гаража газовые и кислородные баллоны, предотвратив возможные взрывы.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, пожарные и наряды ППС. Специалисты устанавливают точную причину возгорания. Пострадавших нет.