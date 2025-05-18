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Происшествия

Два автомобиля сгорели во время пожара в гаражном кооперативе Пскова

В Гаражном проезде Пскова произошло возгорание в одном из гаражей. В результате пожара сгорели автомобили Volkswagen и Lada Largus, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Пожар в гаражах
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Пожарные оперативно эвакуировали из горящего гаража газовые и кислородные баллоны, предотвратив возможные взрывы.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, пожарные и наряды ППС. Специалисты устанавливают точную причину возгорания. Пострадавших нет.

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